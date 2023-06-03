Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» стал самым кассовым в премьерный день за 2023 год

Полнометражный мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» заработал 51,7 миллиона долларов в день премьеры в Северной Америке, и это был лучший результат 2023 года. Об этом сообщает Deadline.
«Человек-паук: Паутина вселенных» превзошел множество других кинопроектов, посвященных Человеку-пауку, в том числе фильмы «Человек-паук: Возвращение домой» (50,7 млн долларов) и «Человек-паук: Вдали от дома».
Результат ленты также является третьим среди анимационных фильмов.
Ранее стало известно, что игрок немецкой «Баварии» Дэвис озвучил одного из персонажей второй части мультфильма про Человека-паука.