ФАН публикует видео разбойного нападения на МФО в Выборгском районе Петербурга

Разбойное нападение произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Неизвестный мужчина напал на отделение микрофинансовой организации и, угрожая сотруднице пистолетом, забрал деньги. В распоряжении ФАН оказалась запись инцидента.
Нападение было совершено вечером в субботу 3 июня. Вооруженный мужчина ворвался в отделение организации «Деньги сразу» и, приставив пистолет, потребовал у сотрудницы отдать ему имеющие в кассе деньги. Спрятав наличные в карман толстовки, злоумышленник удалился.
Преступник попал на кадры с камеры видеонаблюдения. Он был одет в черную толстовку с капюшоном и черную кепку. Лицо было спрятано под синей медицинской маской.
Ранее дело о разбойном нападении «валютчиков» на мужчину в Удельном парке Петербурга было направлено в суд.