Президент Венесуэлы Мадуро пожелал успехов Эрдогану на новом этапе правления

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал уверенность в развитии двусторонних отношений с Турцией и пожелал дальнейших успехов Реджепу Тайипу Эрдогану после переизбрания. Об этом он написал в своих соцсетях.
Президент Венесуэлы назвал церемонию инаугурации Эрдогана экстраординарной и эмоциональной. Мадуро поздравил весь турецкий народ и пожелал ему процветания и благосостояния.
«Наилучшие поздравления и пожелания больших успехов нашему брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на этом новом этапе правления, который, несомненно, станет этапом развития и процветания Турции», — написал президент Венесуэлы.
После своей инаугурации Эрдоган обменялся рукопожатиями со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. На его церемонии также присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Венесуэлы Николас Мадуро.