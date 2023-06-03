Украинские власти манипулируют данными соцопросов для оправдания своей политики. Об этом заявил оппозиционный политик и бывший глава партии Виктор Медведчук.
Оппозиционер отметил, что данные опросы не проводятся среди украинских граждан, которые покинули территорию страны. Медведчук также уверен, что многие жители Украины отвечают не искренне, так как опасаются за свою безопасность.
«А теперь давайте посмотрим, кого спрашивают. Мнением миллионов граждан, покинувших страну, социологи, естественно, не интересуются, а это такой «пустяк», как от трети до половины населения», — отметил Медведчук.
Политик также отметил, что киевские власти стараются не сплотить население страны, а вызвать у него массовую истерию. Вопросы суверенитета и интересов граждан они не рассматривают.
Ранее Украина получила от США очередной транш финансовой помощи в размере 1,25 миллиарда долларов. Данные средства должны пойти на обеспечение социальных обязательств.