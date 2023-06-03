Голливудский актер Брэд Питт подает в суд на бывшую жену Анджелину Джоли за продажу доли в винном бизнесе

Брэд Питт утверждает, что его бывшая жена Анджелина Джоли намеренно скрывала от него продажу своей доли в их семейном винном бизнесе «русскому олигарху». За это актер подал на нее в суд. Об этом сообщает People.
Юридические документы свидетельствуют о продаже Анджелиной Джоли своих долей в компании «Tenute del Mondo», материнской структурой которой является производитель алкогольных напитков «Stoli Group». Данная компания находится под контролем «русского олигарха Юрия Шефлера».
В исковом заявлении подчеркивается незаконность предполагаемой продажи, в связи с нарушением договора Джоли с Питтом, согласно которому актеры не могут продать доли без согласия второго.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли хочет встретиться с новой избранницей Брэда Питта один на один.