Икона «Троица» была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве

Икона Андрея Рублева «Троица» была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве в автофургоне компании «Арт-Курьер». Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Компания занимается транспортировкой произведений искусств. Она же доставила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году. Во время перевозки «Троицы» в храм машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.
Транспортировка иконы ранее стала причиной отстранения от служения протоиерея Леонида Калинина, который занимал должность председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Российской Православной церкви. Протоиерей призывал не перевозить икону «Троица».
Ранее Калинин был госпитализирован с сердечным приступом.