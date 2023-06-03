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Икона «Троица» была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве

Общество
Икона «Троица» была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве

Икона Андрея Рублева «Троица» была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве в автофургоне компании «Арт-Курьер». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Компания занимается транспортировкой произведений искусств. Она же доставила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году. Во время перевозки «Троицы» в храм машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

Транспортировка иконы ранее стала причиной отстранения от служения протоиерея Леонида Калинина, который занимал должность председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Российской Православной церкви. Протоиерей призывал не перевозить икону «Троица».

Ранее Калинин был госпитализирован с сердечным приступом.
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