Губернатор Гладков сообщил об обстреле Мурома в Белгородской области

Населенный пункт Муром в Белгородской области находиться под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своемTelegram-канале.
Сообщается, что в результате попадания загорелся Фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что жертвами обстрелов ВСУ в Белгородской области стали три человека. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, и одна женщина от осколочных повреждений. Глава региона добавил, что, за 2 мая, по Соболевке были зафиксированы 18 прилетов из РСЗО «Град».