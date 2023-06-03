Губернатор Гладков сообщил об обстреле Мурома в Белгородской области

Ранее сообщалось, что жертвами обстрелов ВСУ в Белгородской области стали три человека. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, и одна женщина от осколочных повреждений. Глава региона добавил, что, за 2 мая, по Соболевке были зафиксированы 18 прилетов из РСЗО «Град».