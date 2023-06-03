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Губернатор Гладков сообщил об обстреле Мурома в Белгородской области

Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Мурома в Белгородской области

Населенный пункт Муром в Белгородской области находиться под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своемTelegram-канале.

Сообщается, что в результате попадания загорелся Фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, повреждения получили здания Дома культуры, школы и детского сада. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что жертвами обстрелов ВСУ в Белгородской области стали три человека. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, и одна женщина от осколочных повреждений. Глава региона добавил, что, за 2 мая, по Соболевке были зафиксированы 18 прилетов из РСЗО «Град».
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