Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом

Система ПВО сработала над Белгородом, возможные последствия уточняют экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков также ранее сообщил, что территорию региона продолжают обстреливать подразделения ВСУ. В результате ударов без света частично остались населенные пункты Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка. К ликвидации последствий приступили экстренные службы.
Ночью, 3 июня, также сообщалось о взрывах в небе над Белгородом. По сообщениям очевидцев, в городе работала система противовоздушной обороны. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.