Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом

Происшествия
Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом

Система ПВО сработала над Белгородом, возможные последствия уточняют экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков также ранее сообщил, что территорию региона продолжают обстреливать подразделения ВСУ. В результате ударов без света частично остались населенные пункты Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка. К ликвидации последствий приступили экстренные службы.

Ночью, 3 июня, также сообщалось о взрывах в небе над Белгородом. По сообщениям очевидцев, в городе работала система противовоздушной обороны. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
вячеслав гладков белгород работа пво белгородская область
Военкоры ФАН