Певица Наташа Королева рассказала о разводе с Игорем Николаевым

Наташа познакомилась с Игорем, когда ей было 16 лет, а ему — 29. Сначала их союз был чисто творческим, композитор писал песни для начинающей артистки. Вскоре между ними вспыхнула искра и в 1992 влюбленные поженились, но спустя 9 лет брака разошлись. Измена мужа и стала причиной развода по словам Наташи.