Певица Наташа Королева рассказала о разводе с Игорем Николаевым Светлане Бондарчук для ее шоу на YouTube.
Наташа познакомилась с Игорем, когда ей было 16 лет, а ему — 29. Сначала их союз был чисто творческим, композитор писал песни для начинающей артистки. Вскоре между ними вспыхнула искра и в 1992 влюбленные поженились, но спустя 9 лет брака разошлись. Измена мужа и стала причиной развода по словам Наташи.
Так же певица отметила, что многие фанаты по-прежнему хотят увидеть ее воссоединение с Игорем на сцене. Но артистка не готова к такому повороту событий.
Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала о невероятных качествах певицы Наташи Королевой.