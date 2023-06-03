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Эрдоган провел кадровые перестановки в правительстве Турции после своего переизбрания на пост президента

Политика
Эрдоган провел кадровые перестановки в правительстве Турции после своего переизбрания на пост президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел кадровые перестановки в правительстве страны, после своего переизбрания на пост главы государства. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Глава Гештаба Яшар Гюлер был назначен на пост главы министерства обороны Турции. Пост главы МИД достался Хакану Фидану, который до этого являлся директором разведки республики. Минфин страны вновь возглавит Мехмет Шимшек. Вице-президентом Джевдет Йылмаз.

Ранее Эрдоган принял участие в своей инаугурации в Великом национальном собрании Турции. Он уже дал свою присягу в здании парламента, пообещав соблюдать принципы верховенства закона и обеспечивать суверенитет республики на протяжении будущих пяти лет.
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