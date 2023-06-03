Эрдоган провел кадровые перестановки в правительстве Турции после своего переизбрания на пост президента

Ранее Эрдоган принял участие в своей инаугурации в Великом национальном собрании Турции. Он уже дал свою присягу в здании парламента, пообещав соблюдать принципы верховенства закона и обеспечивать суверенитет республики на протяжении будущих пяти лет.