ФНС приостановила операции по счетам компании мужа певицы Риты Дакоты

Федеральная налоговая служба приостановила операции компании мужа певицы Риты Дакоты инфобизнесмена Федора Белогая. Об этом сообщает Super.
Пара занимается продажей онлайн-курсов, розничной торговлей в интернете, а также продажей курсов для дополнительного образования детей и взрослых. Стоимость каждого курса доходит до 500 тысяч рублей.
Примечательно, что счета заблокировали за несколько дней до свадьбы. Рита Дакота рассказала, что классического торжества не будет. Пара приедет на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах