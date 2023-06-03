Посол Кении обошел дипломатов из других стран на благотворительном гольф-турнире в Подмосковье

Благотворительный гольф-турнир прошел в подмосковном Нахабине в субботу. Участниками соревнования стали более 60 гольфистов из разных стран. Лучшим игроком среди послов был выбран представитель Кении в России Бенсон Генри Оума Огуту.
Участие приняли гольфисты из Вьетнама, ЮАР, Замбии, Кении, Мьянмы, Доминиканской Республики и России. Команда Алексея Филатова, на втором месте группа Ирины Ерофеевской и бронзу взяла команда Камиля Ханяфина.
«Гольф дает нам возможность помогать детям, я как мама очень хорошо понимаю, что дети нуждаются в нашей помощи и защите», — рассказала агентству ТАСС гольфистка Вера Шиманская, которая не смогла принять участие в соревнованиях из-за своего профессионального статуса, но стала почетным гостем благотворительного турнира.
В соревновании, приводящемся традиционно с 1996 года, принимают участие дипломаты из разных стран, бизнесмены и политики. Более 100 миллионов рублей было собранно на помощь нуждающимся детям за годы существован6ия турнира.
Ранее Международная федерация гольфа IGF разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.