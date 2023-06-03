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Секретная служба США впервые обеспечивала безопасность Байдена только женской командой

Политика
Секретная служба США впервые обеспечивала безопасность Байдена только женской командой

Секретная служба США впервые в истории обеспечивала поездку президента Джо Байдена в Колорадо исключительно женской командой. Об этом сообщило ведомство в своих соцсетях.

В своей публикации служба показала фотографии сотрудниц, которые обеспечивали безопасность Байдена. Они были запечатлены на фоне автомобилей президентского кортежа.

«Недавний визит президента Байдена в академию Военно-воздушных сил в Колорадо-Спрингс был впервые в истории поддержан полностью женской транспортной командой», — заявили в секретной службе.

Недавно с президентом США Байденом случился очередной конфуз. Во время мероприятия по вручению дипломов выпускникам академии военно-воздушных сил в штате Колорадо, глава государства упал, чем удивил гостей.
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