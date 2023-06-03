Немецкая метал-группа Rammstein оказалась на грани распада

Все участники группы — добропорядочные семьянины. Поэтому они были разочарованы в поведении солиста группы, который втянул их в эту историю. Фанатка группы из Ирландии заявила, что 60-летний певец домогался ее после концерта в Вильнюсе. Однако позднее она призналась, что Линдеманн ее не трогал.