Немецкая метал-группа Rammstein оказалась на грани распада

Немецкая группа Rammstein чуть не распалась из-за скандала вокруг ее солиста Тилля Линдеманна, который был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bild.
Все участники группы — добропорядочные семьянины. Поэтому они были разочарованы в поведении солиста группы, который втянул их в эту историю. Фанатка группы из Ирландии заявила, что 60-летний певец домогался ее после концерта в Вильнюсе. Однако позднее она призналась, что Линдеманн ее не трогал.
Из-за фронтмена страсти внутри группы продолжают накаляться уже пару лет. Никто из участников группы пока что не дал комментарий по этому поводу.
Скандал уже ударил по репутации вокалиста Rammstein. С Линдеманном прекратило сотрудничество книгоиздательство Kiepenheuer& Witsch.
Ранее стало известно, что модельера Франсиса Монтесиноса подозревают в домогательствах до 15-летнего подростка.