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Певица Слава резко высказалась о встречах блогеров с главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной

Шоу-бизнес
Певица Слава резко высказалась о встречах блогеров с главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной

Певица Слава выложила несколько видео в своих социальных сетях. В них она рассказала свое мнение о встречах российских блогеров с главой лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Певицу возмутило, что блогеры и музыканты, которые не смогли заработать в Дубае, вернулись в Россию и встретились с Мизулиной. Звезда уверена, что они вернулись зря.

«Никто тут вас не хочет и никто вас тут не любит...», — заявила Слава.

Ранее стало известно, что певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких.
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