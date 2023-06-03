Активисты общественных организаций и одногруппники почтили память погибшего участника СВО Федора Соломонова

Федор Соломонов, студент второго курса исторического факультета СПбГУ, настоящий патриот и защитник Донбасса, погиб в зоне СВО 1 апреля, исполняя воинский долг.
Сражаться за правду молодой человек отправился осенью прошлого года. Получив повестку, Федор не воспользовался положенной ему отсрочкой и добровольно ушел на фронт. Отстаивать свою позицию не только словом, но и делом, для него было принципиально.
Получив скорбную весть, друзья и одногруппники Федора создали уголок памяти в стенах института. А сегодня возложить цветы и почтить память погибшего пришли участники общественных патриотических организаций «Аzы войны», «За правду» и КИБЕР ФРОНТ Z.
Память Федора Соломонова может быть увековечена. Активисты уже создали мемориальную доску и начали сбор подписей. Памятная табличка может появиться в стенах СПбГУ в ближайшее время.
«Мы изготовили табличку, ребята сами создали ее. Табличка из металла, с гравировкой, с фотографией Федора Соломонова, который был студентом исторического факультета и отдал свою жизнь за страну. Учитывая ситуацию, я считаю, да и многие считают, что он заслуживает того, чтобы быть увековеченным здесь», — рассказал основатель организации «Аzы войны» Арнольд Баклицкий.