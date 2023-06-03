Терапевт Андрей Рябков объяснил, как помочь подавившимуся человеку

Терапевт онлайн-сервиса Андрей Рябов рассказал, как помочь человеку, который подавился.
Самое главное — не паниковать. Иначе инородное тело еще глубже провалится в дыхательные пути. Лучше всего немного согнуться и сильно откашляться.
Терапевт заверил, что попытки схватить инородное тело так же могут усугубить положение. Лучше встать на колени, опереться руками об пол и резко упасть на грудь.
Если поперхнулись не вы, а другой человек, то попробуйте сзади обхватить его за живот и сделать несколько брюшных толчков. Если же человек уже потерял сознание, то нужно уложить его на спину и надавить на реберные дуги руками.
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