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Терапевт Андрей Рябков объяснил, как помочь подавившимуся человеку

Общество
Терапевт Андрей Рябков объяснил, как помочь подавившимуся человеку

Терапевт онлайн-сервиса Андрей Рябов рассказал, как помочь человеку, который подавился.

Самое главное — не паниковать. Иначе инородное тело еще глубже провалится в дыхательные пути. Лучше всего немного согнуться и сильно откашляться.

Терапевт заверил, что попытки схватить инородное тело так же могут усугубить положение. Лучше встать на колени, опереться руками об пол и резко упасть на грудь.

Если поперхнулись не вы, а другой человек, то попробуйте сзади обхватить его за живот и сделать несколько брюшных толчков. Если же человек уже потерял сознание, то нужно уложить его на спину и надавить на реберные дуги руками.

Ранее ученые выяснили, что виноград способен улучшить состояние кишечника.
Андрей Рябков здоровье помощь
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