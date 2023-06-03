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Военный эксперт Риттер: российские сверхточные спутники способны изменить ход СВО

Армия
Военный эксперт Риттер: российские сверхточные спутники способны изменить ход СВО

Россия обладает сверхточными радиолакационными спутниками, которые постоянно наблюдают за передвижениями ВСУ. Об этом заявил офицер армии США в отставке Скотт Риттер.

Военный эксперт отметил, что точность данных аппаратов достигает одного метра и они способны вести наблюдение игнорируя облака и различные метеоусловия. По его мнению, подобное оборудование способно изменить ход спецоперации на Украине.

«У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. <...> Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — заказ Риттер.

Ранее сообщалось, что, выведенный на орбиту, спутник «Космос-2569» будет вести разведку объектов ВСУ. Аппарат будет осуществлять свою деятельность два раза в день, вне зависимости от времени суток и погодных условий.
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