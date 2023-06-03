Военный эксперт Риттер: российские сверхточные спутники способны изменить ход СВО

Россия обладает сверхточными радиолакационными спутниками, которые постоянно наблюдают за передвижениями ВСУ. Об этом заявил офицер армии США в отставке Скотт Риттер.
Военный эксперт отметил, что точность данных аппаратов достигает одного метра и они способны вести наблюдение игнорируя облака и различные метеоусловия. По его мнению, подобное оборудование способно изменить ход спецоперации на Украине.
«У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. <...> Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — заказ Риттер.
Ранее сообщалось, что, выведенный на орбиту, спутник «Космос-2569» будет вести разведку объектов ВСУ. Аппарат будет осуществлять свою деятельность два раза в день, вне зависимости от времени суток и погодных условий.