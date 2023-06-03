Ребенок погиб в результате обрушения крыши заброшенного здания в Дагестане

Обрушение крыши старого заброшенного дома в дагестанском селе Карацан привело к гибели одного ребенка и госпитализации с переломами другого. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по республике.
«Самые искренние соболезнования родным погибшего ребенка, сил и терпения вынести эту утрату... и скорейшего выздоровления пострадавшему мальчику», — обратились в ведомстве к семьям мальчиков.
По предварительным данным дети играли в заброшенном здании или проходили мимо в тот момент, когда произошло обрушение крыши. 11-летний мальчик погиб под завалами, а его 10-летний друг получил переломы и был доставлен в больницу.
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