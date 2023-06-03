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Телеведущая Виктория Боня опровергла слухи, что ее не пригласили на закрытие Каннского фестиваля

Шоу-бизнес
Телеведущая Виктория Боня опровергла слухи, что ее не пригласили на закрытие Каннского фестиваля

Телеведущая Виктория Боня объяснила свое отсутствие на закрытие Каннского кинофестиваля. Девушке просто нездоровилось, о чем она рассказала подписчикам в социальных сетях.

Ранее Викторию Боню попросили покинуть Каннский фестиваль. Виктория уверена, что это произошло из-за того, что она приклеила себе усы и спародировала Джека Воробья. Таким образом звезда хотела призвать всех к миру.

А на закрытии звезды вообще не было. Но не из-за того, что девушку не пригласили, просто у Виктории именно в это день разболелся живот, о чем она рассказала подписчикам в личном блоге.

Ранее Боня на Каннском кинофестивале поглумилась над Ксенией Собчак.
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