В офисе Зеленского заявили о нехватке вооружения для контрнаступления

Украина сейчас не обладает достаточным количеством вооружения для начала своего контрнаступления. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью Times.
Он отметил, что для начала наступательных действий требуется больше бронетехники и артиллерии. Жовква добавил, что визиты украинского президента Владимира Зеленского в страны Европы были связаны с необходимостью получить дополнительное оружие.
«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал Жовква
Ранее Зеленский объяснил причину задержки поставок американских ЗРК Patriot на Украину. По его словам, Украина оказалась в очереди на поставку данных комплексов и ракет к ним.