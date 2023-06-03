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В офисе Зеленского заявили о нехватке вооружения для контрнаступления

Армия
В офисе Зеленского заявили о нехватке вооружения для контрнаступления

Украина сейчас не обладает достаточным количеством вооружения для начала своего контрнаступления. Об этом сообщил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью Times.

Он отметил, что для начала наступательных действий требуется больше бронетехники и артиллерии. Жовква добавил, что визиты украинского президента Владимира Зеленского в страны Европы были связаны с необходимостью получить дополнительное оружие.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал Жовква

Ранее Зеленский объяснил причину задержки поставок американских ЗРК Patriot на Украину. По его словам, Украина оказалась в очереди на поставку данных комплексов и ракет к ним.
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