Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб «Милан» по окончанию текущего сезона

Итальянский футбольный клуб "Милан" потерял игрока. По окончанию текущего сезона команду покинет шведский нападающий Златан Ибрагимович. Об этом заявил сам клуб.
«В воскресенье вечером после последней игры в сезоне «Милан» попрощается со Златаном Ибрагимовичем после короткой церемонии», — говорится в заявлении миланского клуба
В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах и забил один мяч. В составе клуба Ибрагимович дважды стал чемпионом Италии (2011, 2022). Златан Ибрагимович является одним из самых титулованных футболистов Швеции.
В составе сборной Швеции спортсмен провел 122 матча и забил 62 гола
Ранее стало известно, что сборная Камеруна по футболу отказалась сыграть товарищеский матч с Россией.