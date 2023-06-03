Аргентина может стать частью Нового банка развития при поддержке Бразилии

Глава Нового банка развития Дилма Русеф сделала заявление о том, что члены БРИКС официально обсудят вступление Аргентины в августе, об этом пишет агентство Telam.
По данным источников Telegram-канала Tupi Report, Бразилия предоставит Аргентине грант в размере 35 миллиардов реалов от Банка БРИКС.
Бывший президент Бразилии Дилма Русеф, которая была избрана на пост главы Нового банка развития (БРИКС) 24 марта 2023 года, рассказала о том, что банк открыт для финансовой поддержки Аргентины.
По словам людей, которые близки к совещательному совету, участники БРИКС скептически относятся к этой процедуре. Но обрели гарантии, что смогут получать выплаты по кредиту в виде услуг.
Банк БРИКС, объединяющий страны-участники: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку — получит взнос от казначейства Аргентины. Он будет составлять 250 миллионов долларов США для инкорпорации. Для этого средства будут извлечены из государственных бумаг, таких как иностранные облигации, глобальные гарантии или облигации GD, которые ранее находились в распоряжении национальных государственных организаций, но были переданы Центральному банку. Финансовое учреждение получит их в течение двух месяцев.
Также на встрече будет принято решение о включении в Новый банк развития трех других стран: Саудовская Аравия, Египет и Зимбабве. Финансовые активы Саудовской Аравии имеют рейтинг с инициалами «ААА» как активы самого высокого качества.
«Самое быстрое, что можно сделать, это [принять Аргентину] прямо в августе. Инициатива заручилась поддержкой Бразилии», — заявила глава НБР. Также она добавила, что принятие Аргентины — это наилучший вариант для финансовой помощи, чем любой другой.
Агентство подчеркивает, что инициатива была выдвинута со стороны Бразилии.
Ранее аргентинский экономист Мартин Тетаз рассказал в интервью ФАН, почему доходы населения в стране падают. Международный валютный фонд все настойчивее требует от властей Аргентины сокращать расходы, урезая меры социальной помощи, однако это сильно ударяет по широким массам населения.