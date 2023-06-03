Аргентина может стать частью Нового банка развития при поддержке Бразилии

Банк БРИКС, объединяющий страны-участники: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку — получит взнос от казначейства Аргентины. Он будет составлять 250 миллионов долларов США для инкорпорации. Для этого средства будут извлечены из государственных бумаг, таких как иностранные облигации, глобальные гарантии или облигации GD, которые ранее находились в распоряжении национальных государственных организаций, но были переданы Центральному банку. Финансовое учреждение получит их в течение двух месяцев.