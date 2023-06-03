«Больше никогда в Россию»: из-за ошибки в турецком аэропорту немецкая пенсионерка оказалась в Москве

В Москве разбирательства по необычному инциденту продолжились. Пенсионерку увели в отдельную комнату, проверили все ее документы. В 15:00 ей удалось сесть на рейс, но не в Германию, а снова в Турцию. В 20:00 женщина была в Стамбуле, но приобрести билеты на вечерний рейс в Германию у нее не получилось. Она улетела в Мюнхен только утром после того, как переночевала на скамье в турецком аэропорту.