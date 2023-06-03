«Больше никогда в Россию»: из-за ошибки в турецком аэропорту немецкая пенсионерка оказалась в Москве

Пенсионерка из Германии, пыталась вернуться в Мюнхен после отдыха в Анапе, но по ошибке оказалась в Москве. Необычное приключение, участницей которого ей невольно пришлось стать, женщина назвала «ужасающим» в интервью изданию Bild am Sonntag.
Жительница ФРГ рассказала, что пыталась вернуться домой после девятидневного отдыха в Турции. В аэропорту член экипажа проверил ее билет и впустил в самолет. Ошибка была обнаружена только после взлета — женщина поняла, что авиалайнер направляется не в ее родную страну.
«Никто не говорил по-английски, они просто хотели получить мой паспорт. Но у меня с собой было только мое удостоверение личности», — рассказывает путешественница.
В Москве разбирательства по необычному инциденту продолжились. Пенсионерку увели в отдельную комнату, проверили все ее документы. В 15:00 ей удалось сесть на рейс, но не в Германию, а снова в Турцию. В 20:00 женщина была в Стамбуле, но приобрести билеты на вечерний рейс в Германию у нее не получилось. Она улетела в Мюнхен только утром после того, как переночевала на скамье в турецком аэропорту.
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