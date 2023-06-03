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Украинская погранслужба усилит контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Общество
Украинская погранслужба усилит контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Украинская пограничная служба усилит контроль за пересечением границы по системе «Шлях» («Путь»). Об этом сообщили в ведомстве.

Данное решение было принято после случаев использования системы с целью покинуть территорию Украины. Сейчас 126 людям были предъявлены обвинения, 4 человека осуждены.

«Госпогранслужба усиливает мероприятия касательно установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему «Шлях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Германия приняла решение об усилении контроля на границе с Польшей. Данный шаг вызван увеличением нелегальной миграции в ФРГ.
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