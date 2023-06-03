Украинская погранслужба усилит контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Украинская пограничная служба усилит контроль за пересечением границы по системе «Шлях» («Путь»). Об этом сообщили в ведомстве.
Данное решение было принято после случаев использования системы с целью покинуть территорию Украины. Сейчас 126 людям были предъявлены обвинения, 4 человека осуждены.
«Госпогранслужба усиливает мероприятия касательно установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему «Шлях», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Германия приняла решение об усилении контроля на границе с Польшей. Данный шаг вызван увеличением нелегальной миграции в ФРГ.