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SpaceX: запуск грузового корабля Dragon к МКС состоится 4 июня

Общество
SpaceX: запуск грузового корабля Dragon к МКС состоится 4 июня

В воскресенье состоится запуск корабля Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщила компания SpaceX.

«Сейчас планируем запуск Falcon 9 с миссией CRS-28 для НАСА в воскресенье 4 июня», — сообщила компания.

Ранее планировалось, что ракета-носитель Falcon–9 совершит запуск в субботу. Отсрочка запуска связана с погодными условиями. В НАСА уточнили, что если все пройдет успешно, то корабль прибудет 6 июня на МКС.

Так же стало известно, что Dragon доставит на МКС новую пару солнечных антенн iRosa.

Ранее стало известно, что Астероид диаметром 64 метра 21 мая приблизился к Земле.
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