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Бибер и Долик: Пригожин раскрыл, кто остановит многотысячную группировку ВСУ под Артемовском

Общество
Бибер и Долик: Пригожин раскрыл, кто остановит многотысячную группировку ВСУ под Артемовском

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не все бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Артемовск. Ее слова прокомментировал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что 99% «музыкантов» вышли из Артемовска. Однако там остаются два бойца – Бибер и Долик, которые играли важную роль в освобождении города.

«Я их уже показывал вам. Бибер и Долик в Бахмуте не инструктируют российскую армию, потому что российская армия не терпит инструктажей, она кого хочешь сама заинструктирует», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он добавил, что бойцы нужны для возможного наступления со стороны ВСУ. Если украинские военные пойдут на Артемовск с Часов Яра, Константиновки и других населенных пунктов, то Бибер и Долик «вступят в бой и спасут положение».

«Анечка видела в Бахмуте Бибера и Долика. Не стесняйся, Анечка, если ты видела у Бибера и Долика и много раз лайкнула их, в этом нет ничего зазорного», – отметил Пригожин.

Ранее он сообщал, что ЧВК «Вагнер» одержала победу с помощью грамотной организации и управления. Немаловажную роль в этом процессе и сыграли оставленные в Артемовске бойцы.
Артемовск бибер и долик Пригожин
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