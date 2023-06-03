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Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга

Политика
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Данная инициатива позволит предотвратить надвигающийся дефолт в государстве. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Американский президент Джо Байден в субботу, 2 июня, подписал о законопроект о повышении потолка госдолга США, чтобы предотвратить дефолт в государстве.

«В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746», — говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении госдолга не удовлетворил ни одну из партий.
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