Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Данная инициатива позволит предотвратить надвигающийся дефолт в государстве. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Американский президент Джо Байден в субботу, 2 июня, подписал о законопроект о повышении потолка госдолга США, чтобы предотвратить дефолт в государстве.
«В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746», — говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
Ранее сообщалось, что законопроект о повышении госдолга не удовлетворил ни одну из партий.