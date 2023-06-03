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Улицы Анкары затопило из-за ливней в день инаугурации Эрдогана

Происшествия
Улицы Анкары затопило из-за ливней в день инаугурации Эрдогана

В турецкой столице Анкаре первые этажи зданий затопило из-за сильного ливня в день вступления в должность президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передают СМИ.

В Сети распространились кадры, как из окон первого этажа жилого здания льется вода. Сообщается, что подобные последствия наблюдаются в нескольких зданиях города. Потопы произошли в разных районах столицы.

На местах происшествия работают оперативные спасательные службы. На данный момент невозможно оценить нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Природная катаклизма случилась в районе Гексун.
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