Улицы Анкары затопило из-за ливней в день инаугурации Эрдогана

В турецкой столице Анкаре первые этажи зданий затопило из-за сильного ливня в день вступления в должность президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передают СМИ.
В Сети распространились кадры, как из окон первого этажа жилого здания льется вода. Сообщается, что подобные последствия наблюдаются в нескольких зданиях города. Потопы произошли в разных районах столицы.
На местах происшествия работают оперативные спасательные службы. На данный момент невозможно оценить нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Природная катаклизма случилась в районе Гексун.