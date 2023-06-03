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В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о происхождении идеологии украинского национализма

ФАН-ТВ

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о неонацизме, которую читал кандидат философских наук Евгений Вологин. Спикер рассказал о том, когда на Украине зародилась экстремистская идеология, почему столь многие жители страны оказались ей подвластны, и когда возникли первые батальоны националистических формирований.

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о происхождении идеологии украинского национализма

По словам Евгения Вологина, формирование и «зомбирование» русофобскими и неонацистскими идеями началось еще на рубеже XVIII и XIX веков с книги Георгия Конисского «История Русов», в которой описывается его версия формирования Малороссии. Однако эксперты этот труд исторически достоверным не признают из-за огромного количества противоречий.

Вологин отметил, что украинский национализм — состоявшийся исторический феномен, существующий не одно столетие, поэтому, чтобы бороться с этой идеологией, ее надо сначала понять. Сейчас многие украинцы настолько отравлены этими идеями, что готовы отдать за них жизнь, чем успешно пользуется киевский режим.

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о происхождении идеологии украинского национализма
«Тема лекции обусловлена желанием, как сказал Спиноза — правда, по другому поводу — разобраться без гнева и пристрастия. Понятное дело, что вооруженные конфликты — это поверхностный уровень идеологических конфликтов, и победа на поле боя не может быть достигнута, пока не достигнута победа в битве умов», — добавил спикер.

Вологин уверен, что Украина перестанет «бить» своих только тогда, когда прекратится массированная пропаганда русофобии и фашистской идеологии.
национализм Украина россия русофобия
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