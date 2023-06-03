В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о происхождении идеологии украинского национализма

Вологин отметил, что украинский национализм — состоявшийся исторический феномен, существующий не одно столетие, поэтому, чтобы бороться с этой идеологией, ее надо сначала понять. Сейчас многие украинцы настолько отравлены этими идеями, что готовы отдать за них жизнь, чем успешно пользуется киевский режим.