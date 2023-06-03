В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о происхождении идеологии украинского национализма

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция о неонацизме, которую читал кандидат философских наук Евгений Вологин. Спикер рассказал о том, когда на Украине зародилась экстремистская идеология, почему столь многие жители страны оказались ей подвластны, и когда возникли первые батальоны националистических формирований.
По словам Евгения Вологина, формирование и «зомбирование» русофобскими и неонацистскими идеями началось еще на рубеже XVIII и XIX веков с книги Георгия Конисского «История Русов», в которой описывается его версия формирования Малороссии. Однако эксперты этот труд исторически достоверным не признают из-за огромного количества противоречий.
Вологин отметил, что украинский национализм — состоявшийся исторический феномен, существующий не одно столетие, поэтому, чтобы бороться с этой идеологией, ее надо сначала понять. Сейчас многие украинцы настолько отравлены этими идеями, что готовы отдать за них жизнь, чем успешно пользуется киевский режим.
«Тема лекции обусловлена желанием, как сказал Спиноза — правда, по другому поводу — разобраться без гнева и пристрастия. Понятное дело, что вооруженные конфликты — это поверхностный уровень идеологических конфликтов, и победа на поле боя не может быть достигнута, пока не достигнута победа в битве умов», — добавил спикер.
Вологин уверен, что Украина перестанет «бить» своих только тогда, когда прекратится массированная пропаганда русофобии и фашистской идеологии.