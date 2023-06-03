Роскомнадзор ограничил доступ к сайту экологической организации Greenpeace

Доступ к сайту экологической организации Greenpeace ограничили в России. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса Роскомнадзора.
В настоящее время неизвестно, по какой именно причине ведомство приняло такое решение. Однако в конце мая Генеральная прокуратура и министерство юстиции признали данную структуру нежелательной на территории государства.
В Москве произошедшее связали с попытками «Гринпис» вмешаться во внутренние дела страны и финансированием иностранных агентов. После этого в фонде заявили о закрытии российского филиала, таким образом выразив протест по поводу случившегося.