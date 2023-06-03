Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой неизвестного ПО на смартфон

Мошенники начали использовать новую схему мошенничества, сначала представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков, а затем убеждаю жертву установить приложение для доступа к смартфону. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Через установленное ПО злоумышленники получают полный доступ к смартфону — похищают денежные средства и дистанционно оформляют кредиты.
В ведомстве добавили, что злоумышленники разговаривают через мессенджеры. Для убедительности они устанавливают на фото профиля логотипы организаций и отправляют своим жертвам поддельные удостоверения документов компаний.
«Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не присылают в мессенджерах фото своих служебных удостоверений либо банковские документы», — заявили в ведомстве.
В основном мошенники просят установить данные программы под предлогом сохранения своих сбережений.
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