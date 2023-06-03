Как правильно ухаживать за денежным деревом: ФАН составил руководство по содержанию крассулы

Крассула родом из жарких горных стран с засушливым климатом, где она растет прямо в естественной среде, поэтому перебор с поливом может и не перенести. Корешки загниют, и перестанут доставлять влагу по стволу к листочкам. Так что поливать цветок необходимо примерно раз в неделю. И, даже уезжая в отпуск, не стоит заливать его водой «с запасом». Если вас не будет чуть больше недели, крассула спокойно переживет эту «микрозасуху», а если две недели и больше, то лучше попросить близких последить за цветком, пока вас не будет, или приобрести специальное приспособление для полива.