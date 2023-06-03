Как правильно ухаживать за денежным деревом: ФАН составил руководство по содержанию крассулы

Мало кто не слышал про денежное дерево, якобы дарующее богатство. Так называют комнатное растение крассулу (или толстянку). Такой цветок нередко дарят на дни рождения и праздники, а кто-то пытается вырастить его самостоятельно из раздобытого где-то ростка. Чтобы ваше растение чувствовало себя комфортно и радовало все отведенные ему 50 лет, за ним следует правильно ухаживать. ФАН собрал в Сети несколько простых правил.
Горшок для денежного дерева
Обзаведясь цветком, позаботьтесь о правильном горшке для него. Он должен быть тяжелым и широким, но не слишком глубоким. Крассула имеет не очень сильную корневую систему, которая разрастается вширь, но лишь достигнув дна.
Грунт для денежного дерева
На дно следует положить 3 см дренажного материала (керамзита, гальки или камешков). Почва в горшке не должна обладать кислой средой. Если грунт оказался более кислым, чем нужно, разбавьте его золой.
Землю не следует слишком утрамбовывать — через нее должны свободно проходить воздух и влага. Хорошо, если с этой целью вы добавите в грунт несколько маленьких камешков.
Полив денежного дерева
Крассула родом из жарких горных стран с засушливым климатом, где она растет прямо в естественной среде, поэтому перебор с поливом может и не перенести. Корешки загниют, и перестанут доставлять влагу по стволу к листочкам. Так что поливать цветок необходимо примерно раз в неделю. И, даже уезжая в отпуск, не стоит заливать его водой «с запасом». Если вас не будет чуть больше недели, крассула спокойно переживет эту «микрозасуху», а если две недели и больше, то лучше попросить близких последить за цветком, пока вас не будет, или приобрести специальное приспособление для полива.
Солнечный свет и денежное дерево
Толстянка не любит прямой солнечный свет, ей гораздо комфортнее при рассеянном освещении. Так что если ваш цветок живет на окне, то лучше заслонять его от солнца рулонной шторой или жалюзи. Также подойдет лист обычной бумаги, который будет скрывать его от небесного светила до конца рабочего дня. И лишь перед закатом невысокое солнце должно некоторое освещать непосредственно само растение. Об опасном избытке света вам расскажет покраснение по краям листочков.
Достигнув 10-летнего возраста, крассула может регулярно радовать вас цветением — конечно, если ее жизнь с вами будет комфортной.
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