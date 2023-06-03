Певица Лолита рассказала, что для нее значит «движ»

Певица Лолита Милявская на масштабном музыкальном фестивале «Новое Радио Движ» рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, какое у нее понимание слова «движ».
По ее словам, «движ» — это когда у человека все в порядке со здоровьем. Она отметила, что молодому поколению гораздо легче гулять и веселиться, чем взрослому.
«Движ — это на самом деле, когда у тебя все нормально с гормональным фоном, с мозгами, эндокринной системой. Это, когда ты взрослый. Но когда ты молод, ты не знаешь этих названий», — сказала Лолита.
Ранее певица в личном блоге опубликовала новую запись. На кадрах 24-летняя дочь Лолиты называет маму «солнышком» и признается ей в любви.