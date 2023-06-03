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Врач-кардиолог Башарова раскрыла секреты летнего питания при болезнях сердца

Общество
Врач-кардиолог Башарова раскрыла секреты летнего питания при болезнях сердца

Рекомендациями по летнему питанию для людей, страдающих болезнями сердца, поделилась врач-кардиолог Альбина Башарова. Специалист объяснила, какие продукты следует добавить или исключить из рациона.

При хронической сердечной недостаточности советуют питаться дробно. В рацион можно включить молоко, йогурт и сыр и прочие продукты, богатые белком и кальцием. При недуге также рекомендуется воздержаться от употребления красного мяса, соли и с осторожностью проводить время на улице в солнечные дни.

«Если вы выходите на прогулку, то выбирайте светлую одежду из натуральных тканей (льна или хлопка), не забудьте про шляпу или панаму, а также возьмите с собой бутылочку с водой», — цитирует Башарову издание «Челнинские известия».

Кардиолог Ирина Поляева ранее предупредила о риске потери зрения из-за гипертонии. Если вовремя не диагностировать этот недуг, он может вызвать серьезные осложнения.
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