Врач-кардиолог Башарова раскрыла секреты летнего питания при болезнях сердца

Рекомендациями по летнему питанию для людей, страдающих болезнями сердца, поделилась врач-кардиолог Альбина Башарова. Специалист объяснила, какие продукты следует добавить или исключить из рациона.
При хронической сердечной недостаточности советуют питаться дробно. В рацион можно включить молоко, йогурт и сыр и прочие продукты, богатые белком и кальцием. При недуге также рекомендуется воздержаться от употребления красного мяса, соли и с осторожностью проводить время на улице в солнечные дни.
«Если вы выходите на прогулку, то выбирайте светлую одежду из натуральных тканей (льна или хлопка), не забудьте про шляпу или панаму, а также возьмите с собой бутылочку с водой», — цитирует Башарову издание «Челнинские известия».
Кардиолог Ирина Поляева ранее предупредила о риске потери зрения из-за гипертонии. Если вовремя не диагностировать этот недуг, он может вызвать серьезные осложнения.