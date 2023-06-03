Врач-кардиолог Башарова раскрыла секреты летнего питания при болезнях сердца

При хронической сердечной недостаточности советуют питаться дробно. В рацион можно включить молоко, йогурт и сыр и прочие продукты, богатые белком и кальцием. При недуге также рекомендуется воздержаться от употребления красного мяса, соли и с осторожностью проводить время на улице в солнечные дни.