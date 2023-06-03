Патологоанатома из Тулы заподозрили в убийстве сожительницы-психиатра

Врач-патологоанатом из Тулы подозревается в расправе над психиатром-наркологом, с которой мужчина находился в любовной связи.
Правоохранительные органы задержали судмедэксперта после того, как женщину нашли мертвой в ее квартире. При обыске у подозреваемого обнаружили «предметы для БДСМ-практик, сатанинскую атрибутику», а также наркотики.
Следователи предполагают, что гибель нарколога могла произойти из-за приема запрещенных веществ или во время интимных игр. Проводится расследование обстоятельств смерти сожительницы патологоанатома. Также в отношении мужчины возбуждено дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков.
Ранее был задержан житель Сочи, подозреваемый в убийстве семилетней падчерицы. По версии следствия, девочка умерла после того как отчим избил ее ремнем.