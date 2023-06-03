Марокко представит Африканский континент на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, 3 июня. Постоянный представитель Марокко при ООН Омар Хиляле был избран заместителем председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, пишут арабские СМИ.
В результате голосования 193 государства-члена единогласно выбрали Королевство на должность представителя Африканского континента с сентября 2023 по 2024 год того же месяца.
Назначение Марокко на пост заместителя председателя Генеральной Ассамблеи ООН свидетельствует о его значительной роли в Международной организации, что соответствует указаниям Его Величества короля Мухаммеда VI.
«Королевство активно работает над поддержанием мира, борьбой с терроризмом и экстремизмом, содействием международной безопасности, правам человека и гендерному равенству», — сказано в заявлении ведомства.
В ближайшее время будет объявлена тема недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках этого мероприятия состоятся несколько знаковых событий, одним из таких является совещание по профилактике эпидемий, обеспечению готовности к ним и реагированию, в котором принимает участие посол, постоянный представитель Марокко, содействуя в разработке политической декларации, которая будет принята главами государств и правительств.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков отметил, что Королевство играет важную роль в борьбе против преступности в масштабах мирового сообщества.