Марокко представит Африканский континент на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В ближайшее время будет объявлена тема недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках этого мероприятия состоятся несколько знаковых событий, одним из таких является совещание по профилактике эпидемий, обеспечению готовности к ним и реагированию, в котором принимает участие посол, постоянный представитель Марокко, содействуя в разработке политической декларации, которая будет принята главами государств и правительств.