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«ПСЖ» выпустил официальное заявление по поводу ухода Месси из команды

Спорт
«ПСЖ» выпустил официальное заявление по поводу ухода Месси из команды

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» официально объявил о разрыве контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Соответствующее заявление появилось на сайте команды.

Как указано в публикации, форвард покинет «красно-синих» после окончания текущего сезона. В то же время представители «парижан» выразили атлету благодарность, напомнив о его достижениях в составе команды.

«Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — указано в сообщении.

При этом ранее информацию об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ» распространило издание ESPN. Однако позже сотрудники СМИ удалили пост из социальных сетей.
Лионель Мессии псж лига 1 футбол
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