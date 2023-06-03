«ПСЖ» выпустил официальное заявление по поводу ухода Месси из команды

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» официально объявил о разрыве контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Соответствующее заявление появилось на сайте команды.
Как указано в публикации, форвард покинет «красно-синих» после окончания текущего сезона. В то же время представители «парижан» выразили атлету благодарность, напомнив о его достижениях в составе команды.
«Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата», — указано в сообщении.
При этом ранее информацию об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ» распространило издание ESPN. Однако позже сотрудники СМИ удалили пост из социальных сетей.