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Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить Рому Желудя и СМН на пропаганду наркотиков

Общество
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить Рому Желудя и СМН на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует на следующей неделе отправить в Генпрокуратуру заявление с требованием проверить контент исполнителей СМН и Ромы Желудя на пропаганду употребления запрещенных веществ.

Мизулина в своем Telegram-канале написала, что ей приходят жалобы от пользователей на СМН. Обращения состоят в том, что исполнитель в своих треках пишет про наркотики.

В частности, недовольства касаются совместного трека СМН и Ромы Желудя, в которых напрямую говорится о принятии наркотических веществ. Мизулина отметила, что на следующей неделе Лига направит обращение в Генпрокуратуру.

Ранее Мизулина начала готовить обращение в Роскомнадзор и ГП из-за распространения детской порнографии в социальной сети Likee.
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