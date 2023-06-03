Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить Рому Желудя и СМН на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует на следующей неделе отправить в Генпрокуратуру заявление с требованием проверить контент исполнителей СМН и Ромы Желудя на пропаганду употребления запрещенных веществ.
Мизулина в своем Telegram-канале написала, что ей приходят жалобы от пользователей на СМН. Обращения состоят в том, что исполнитель в своих треках пишет про наркотики.
В частности, недовольства касаются совместного трека СМН и Ромы Желудя, в которых напрямую говорится о принятии наркотических веществ. Мизулина отметила, что на следующей неделе Лига направит обращение в Генпрокуратуру.
Ранее Мизулина начала готовить обращение в Роскомнадзор и ГП из-за распространения детской порнографии в социальной сети Likee.