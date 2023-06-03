В школах американского штата Юта запретили Библию из-за пошлости и насилия

В штате Юта из библиотек начальных и средних школ изъяли Библию из-за того, что на ее страницах много «пошлости и насилия». Об этом сообщает BBC.
Известно, что жалоба поступила от одного из родителей. Он посчитал, что в религиозном тексте содержатся запрещенные для детей материалы порнографического характера, а также пошлость и насилие.
Анализ Библии короля Якова состоялся из-за закона 2022 года о запрете на непристойную литературу в образовательных учреждениях. Большинство изданий, попавших под действие нового закона, затрагивают темы сексуальной идентичности и ориентации, прав ЛГБТ-сообщества.
Корреспонденты отметили, что школьный округ штата Юта не первый убрал Библию, то же самое случилось и в округе Техаса.
Подчеркивается, что запрет на религиозный текст происходит из-за усилий консерваторов в правительстве США.
Ранее губернатор Монтаны Грег Джанфорте утвердил закон о запрете использования на территории штата TikTok.