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Иммунолог Продеус указал на пользу лука для профилактики рака

Общество
Иммунолог Продеус указал на пользу лука для профилактики рака

Зеленый лук снижает риски развития рака. Такое заявление сделал иммунолог Андрес Продеус. Это средство эффективно из-за большого количества кверцетина в нем.

По словам специалиста, такой биорегулятор позволяет контролировать развитие раковых клеток. Более того, это вещество позволяет оказывать влияние на воспалительные процессы.

В качестве доказательства он привел исследования китайских ученых, сообщает издание «Утро.ру». В эксперименте принимали участие около 500 тыс. человек. Выяснилось, что 20 граммов лука снижают риск развития онкологических заболеваний на 15%.

Это не единственный продукт, который сможет справиться с подобными задачами. Ранее онколог Иван Карасев призвал есть рыбу и капусту. Эксперт уверен, что они помогают остановить размножение раковых клеток.
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