Иммунолог Продеус указал на пользу лука для профилактики рака

Зеленый лук снижает риски развития рака. Такое заявление сделал иммунолог Андрес Продеус. Это средство эффективно из-за большого количества кверцетина в нем.
По словам специалиста, такой биорегулятор позволяет контролировать развитие раковых клеток. Более того, это вещество позволяет оказывать влияние на воспалительные процессы.
В качестве доказательства он привел исследования китайских ученых, сообщает издание «Утро.ру». В эксперименте принимали участие около 500 тыс. человек. Выяснилось, что 20 граммов лука снижают риск развития онкологических заболеваний на 15%.
Это не единственный продукт, который сможет справиться с подобными задачами. Ранее онколог Иван Карасев призвал есть рыбу и капусту. Эксперт уверен, что они помогают остановить размножение раковых клеток.