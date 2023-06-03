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В ФСВТС заявили, что страны Запада завидуют успехам России на мировом рынке вооружений

Политика
В ФСВТС заявили, что страны Запада завидуют успехам России на мировом рынке вооружений

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) жестко отреагировала на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения.

Ведомство назвало риторику Лондона очередным проявлением зависти со стороны западных стран. ФСВТС также расценила высказывание Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции».

Российское оружие пользуется популярностью в мире, напомнили в службе. На этом фоне Западу «ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным "вбросам"», говорится в сообщении.

Министр обороны Британии ранее прилетал в Киев, чтобы успокоить местную правящую верхушку. Срочный визит произошел после новости с фронта, которая довела Вашингтон и Лондон до нервного срыва, сообщил политолог и известный журналист Финиан Каннингем.
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