Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) жестко отреагировала на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения.
Ведомство назвало риторику Лондона очередным проявлением зависти со стороны западных стран. ФСВТС также расценила высказывание Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции».
Российское оружие пользуется популярностью в мире, напомнили в службе. На этом фоне Западу «ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным "вбросам"», говорится в сообщении.
Министр обороны Британии ранее прилетал в Киев, чтобы успокоить местную правящую верхушку. Срочный визит произошел после новости с фронта, которая довела Вашингтон и Лондон до нервного срыва, сообщил политолог и известный журналист Финиан Каннингем.