Премьер Венгрии Орбан пожаловался, что европейские политики стали много болтать

Европейские политики стали больше заниматься болтовней вместо реальных дел, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Премьер-министр сообщил об этом во время беседы с политиком из Испании, главой ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем. Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с партией, которая привержена традиционным ценностям и готова защищать свою страну.
«Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий и здесь становится все больше "бла-бла-бла". Мы повторяем вещи, уже даже не зная, что они значат, и в конце концов нет никакого действия», — передает слова политика пресс-служба парламента Венгрии.
Ранее Орбан рассказал, что «сильно и много» молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции. Иной результат был бы трагедией, подчеркнул премьер.