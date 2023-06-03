Премьер Венгрии Орбан пожаловался, что европейские политики стали много болтать

Премьер-министр сообщил об этом во время беседы с политиком из Испании, главой ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем. Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с партией, которая привержена традиционным ценностям и готова защищать свою страну.