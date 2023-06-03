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Премьер Венгрии Орбан пожаловался, что европейские политики стали много болтать

Политика
Премьер Венгрии Орбан пожаловался, что европейские политики стали много болтать

Европейские политики стали больше заниматься болтовней вместо реальных дел, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Премьер-министр сообщил об этом во время беседы с политиком из Испании, главой ультраправой партии VOX Сантьяго Абаскалем. Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в сотрудничестве с партией, которая привержена традиционным ценностям и готова защищать свою страну.

«Я нахожусь в европейской политике уже много десятилетий и здесь становится все больше "бла-бла-бла". Мы повторяем вещи, уже даже не зная, что они значат, и в конце концов нет никакого действия», — передает слова политика пресс-служба парламента Венгрии.

Ранее Орбан рассказал, что «сильно и много» молился за победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции. Иной результат был бы трагедией, подчеркнул премьер.
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