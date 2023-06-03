В Германии на полигоне с боеприпасами произошел крупный пожар

В настоящий момент огнеборцы занимаются тушением крупного пожара на военном полигоне с боеприпасами. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.
В Германии в городе Ютербог экстренные службы ликвидируют крупный природный пожар. Возгорание расположено около полигона, где находятся боеприпасы. Площадь огня составляет 35 га.
По информации, пожарные пытаются потушить пожар в течение четырех дней. Также тушение затрудняется порывами ветра.
Ранее СМИ сообщили о пожаре в двухэтажном доме в Шебекино Белгородской области.