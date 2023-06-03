Экс-игрок ЦСКА Боков заявил о способности «армейцев» тягаться с «Зенитом» за титул чемпиона России

Московский ЦСКА способен бороться с петербургским «Зенитом» за звание чемпиона страны в следующем сезоне. Такое заявление сделал бывший игрок «армейцев» Максим Боков.
По словам футболиста, «сине-бело-голубые» имеют большой выбор среди запасных игроков. В то же время он напомнил, что в прошлом столичный клуб уже одерживал победу над «большой скамейкой» подопечных тренера Сергея Семака.
«Будет плюс для ЦСКА, если Малком и Клаудиньо уйдут из "Зенита"? Господи, я вам могу сказать, что мы не будем на это даже смотреть», — добавил атлет в беседе с изданием «Евро-Футбол.Ру».
Меж тем экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, в чем заключается уникальность нападающего Артема Дзюбы. Как он отметил, форварду «железнодорожников» присущ менталитет победителя.