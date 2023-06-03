«Достоинство, честь»: эксперт Джаралла оценил поступок шахматиста Карякина, отказавшегося участвовать в игре без флага России

Эксперт также отметил, что на каждом соревновании спортсменов сопровождают иногда не уступающие по численности команды юристов, обеспечивающие «победы» «командам инвалидов» своих стран. Это сопровождается компаниями в СМИ, поливающими грязью нашу страну.