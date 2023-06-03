«Достоинство, честь»: эксперт Джаралла оценил поступок шахматиста Карякина, отказавшегося участвовать в игре без флага России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — сказал Сергей Карякин.
Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что такие люди, как Сергей Карякин заслуживают уважения и всеобщего признания.
«Достоинство. Честь. Эти слова лишились своего изначального благородного пафоса из-за слишком частого произнесения кем угодно. Особенно теми, кто чести не имеет, а достоинство для них – демонстрировать превосходство над другими. Но, по счастью, от этого эти понятия не исчезли. И увидеть их легко. По поступкам. Это и есть единственный критерий достоинства и чести у человека. И именно таким человеком показал себя Сергей Карякин. Унижающие достоинство спортсменов России условия выступать без государственных символов он посчитал оскорблением и отказался выступать на главном для шахматистов мероприятии – Кубке мира. Один из сильнейших шахматистов Земли потеряет место в международном рейтинге, его доходы снизятся. Карякин знал это, но честь Родины для него, русского шахматиста родом из Крыма, превыше всего. И он это доказал своим поступком, не допустив оскорбления достоинства своего и своей страны», — объяснил Джаралла.
Собеседник ФАН также вспомнил действия других российских спортсменов, которые пошли «на поводу» у западных организаторов соревнований.
«Сразу же на память приходят примеры другого поведения спортсменов из нашей страны. Одни соглашаются на выступления на унизительных условиях, другие — идут на смену гражданства, выступая под флагом стран, в некоторых из которых даже таких видов спорта не было. Однако, сказано, что это их решение и осуждать их нельзя, они посвятили этому свою жизнь и имеют право поступать по своему усмотрению. Потому, чаще раздается критика в адрес спортивных чиновников, не способных защитить интересы спортсменов нашей страны. Но, думается, это тоже несправедливо — достаточно посмотреть на условия, сложившиеся вокруг нашей страны в международных спортивных организациях. Травля, дотошное следование процедурам, придирки — и это на фоне явных поблажек спортсменам из других, прежде всего, западных стран. Их спортсмены официально употребляют допинг-препараты, "по медицинским показаниям"», — считает Владимир Джаралла.
Эксперт также отметил, что на каждом соревновании спортсменов сопровождают иногда не уступающие по численности команды юристов, обеспечивающие «победы» «командам инвалидов» своих стран. Это сопровождается компаниями в СМИ, поливающими грязью нашу страну.
«Противостоять такой скоординированной политике большинства невозможно. Ситуация казалась тупиковой. Но Сергей Карякин своим поступком показал выход из него, этого тупика. Раз система не даст нам нормально и честно соревноваться, и бороться против этого невозможно, то систему надо сломать. Что потом - будет видно. Может, исправлять, а может создавать новое. Но русский шахматист показал, что она, эта система, не всесильна, и он не допустит унижения своего достоинства и чести России. Вот так, в поступках смелых людей и появляется надежда на будущее, на новый, более справедливый мир, на победу», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий и Александра Костенюк сыграют на командном чемпионате мира по быстрым шахматам.