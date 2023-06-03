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Иракские правоохранители за сутки уничтожили десять боевиков

Весь мир
Иракские правоохранители за сутки уничтожили десять боевиков

Боевики причастны к «Исламскому государству»✱ (ИГ, запрещено в РФ).

Десять радикальных исламистов ликвидированы в ходе серии скоординированных операций ВВС Ирака и контртеррористической службы за минувшие сутки. Об этом сообщило информационное подразделение сил безопасности республики.

В пресс-релизе сказано, что силовики продолжают оказывать давление на экстремистов, уничтожая боевиков физически и опустошая их опорные пункты.

«В пятницу "Небесные ястребы" нанесли успешный воздушный удар по горам Хамрин, нейтрализовав четырех террористов. Одновременно контртеррористической службе удалось ликвидировать троих в ходе другой операции», — говорится в сообщении.

Остальные боевики оказались убиты в результате авианалета на замаскированное логово в горах Хемрин.

Ранее сегодня Управление военной разведки Ирака также сообщило о вычислении местоположения и аресте медийного представителя ИГ✱ в провинции Акбар.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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