Иракские правоохранители за сутки уничтожили десять боевиков

Боевики причастны к «Исламскому государству»✱ (ИГ, запрещено в РФ).
Десять радикальных исламистов ликвидированы в ходе серии скоординированных операций ВВС Ирака и контртеррористической службы за минувшие сутки. Об этом сообщило информационное подразделение сил безопасности республики.
В пресс-релизе сказано, что силовики продолжают оказывать давление на экстремистов, уничтожая боевиков физически и опустошая их опорные пункты.
«В пятницу "Небесные ястребы" нанесли успешный воздушный удар по горам Хамрин, нейтрализовав четырех террористов. Одновременно контртеррористической службе удалось ликвидировать троих в ходе другой операции», — говорится в сообщении.
Остальные боевики оказались убиты в результате авианалета на замаскированное логово в горах Хемрин.
Ранее сегодня Управление военной разведки Ирака также сообщило о вычислении местоположения и аресте медийного представителя ИГ✱ в провинции Акбар.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация