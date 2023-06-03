Ученые назвали совместный бюджет главным секретом счастливых отношений

Отношения пары становятся крепче, если у них есть совместный счет. К такому выводу пришли ученые из школы бизнеса Келли Университета Индианы в рамках исследований. Результаты опубликовал портал Onet.
Для эксперимента были подобраны 230 пар с индивидуальными банковскими счетами и разделили их на три группы. Первые объединили фонд, вторые продолжали вести дела как привыкли, а третьи сами делали вывод. За отношениями людей наблюдали два года.
По мнению специалистов, наиболее выигрышным вариантом является совместный счет. В таких отношениях практически не ссорятся из-за денег. Помимо этого, пары лучше справляются с управлением домашним бюджетом.
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