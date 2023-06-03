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В московском парке аттракционов неизвестный вскрыл сейфы в трех заведениях

Происшествия
В московском парке аттракционов неизвестный вскрыл сейфы в трех заведениях

Неизвестный в московском парке аттракционов «Остров мечты» ограбил три заведения, сообщается в Telegram-канале «112».

Грабитель в одиночку за два часа вскрыл сейфы трех кафе. Ограбление произошло по времени с 22:00 до 00:00. В первую очередь пострадало заведение «Тропикана», там украдены 180 тысяч рублей. В «Мангустине» — 140 тысяч, в «Смурфетте» — 190 тысяч.

Преступник скрылся с места происшествия. На данный момент он объявлен розыск. Ведется следствие.

Ранее двое мужчин украли из магазина хозтоваров на Ленинском проспекте в Петербурге дезодоранты на общую сумму 16 тысяч рублей. Администрация торговой точки планирует обратиться в полицию.
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