В московском парке аттракционов неизвестный вскрыл сейфы в трех заведениях

Грабитель в одиночку за два часа вскрыл сейфы трех кафе. Ограбление произошло по времени с 22:00 до 00:00. В первую очередь пострадало заведение «Тропикана», там украдены 180 тысяч рублей. В «Мангустине» — 140 тысяч, в «Смурфетте» — 190 тысяч.