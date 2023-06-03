В московском парке аттракционов неизвестный вскрыл сейфы в трех заведениях

Неизвестный в московском парке аттракционов «Остров мечты» ограбил три заведения, сообщается в Telegram-канале «112».
Грабитель в одиночку за два часа вскрыл сейфы трех кафе. Ограбление произошло по времени с 22:00 до 00:00. В первую очередь пострадало заведение «Тропикана», там украдены 180 тысяч рублей. В «Мангустине» — 140 тысяч, в «Смурфетте» — 190 тысяч.
Преступник скрылся с места происшествия. На данный момент он объявлен розыск. Ведется следствие.
Ранее двое мужчин украли из магазина хозтоваров на Ленинском проспекте в Петербурге дезодоранты на общую сумму 16 тысяч рублей. Администрация торговой точки планирует обратиться в полицию.