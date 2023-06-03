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Девушек в коротких юбках призвали быть осторожными на эскалаторах в московском метро

Происшествия
Девушек в коротких юбках призвали быть осторожными на эскалаторах в московском метро

В московском метрополитене на эскалаторе неизвестный мужчина направил камеру мобильного телефона под мини-юбку девушки, которая стояла на ступеньку выше. Инцидент зафиксировал другой пассажир, видео опубликовано в Telegram-канале «Москва на максималках».

Известно, что девушка не заметила произошедшего. Автор ролика, которые ехал на соседнем эскалаторе, решил предупредить женщин об опасности и снял происходящее на телефон.

«В метро к лету появились такие «кадры». Девушки, будьте осторожны», — пишет автор поста.

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