Девушек в коротких юбках призвали быть осторожными на эскалаторах в московском метро

В московском метрополитене на эскалаторе неизвестный мужчина направил камеру мобильного телефона под мини-юбку девушки, которая стояла на ступеньку выше. Инцидент зафиксировал другой пассажир, видео опубликовано в Telegram-канале «Москва на максималках».